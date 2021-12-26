Эксперт: сделанная в инкубационном периоде прививка против COVID и гриппа не утяжеляет заболевание

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведенная в инкубационном периоде вакцинация против COVID и гриппа не утяжеляет течение заболевания, заявила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в одном из видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященном вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает БЕЛТА.

"Опыт показывает, что если прививка против ковида или гриппа проведена в инкубационном периоде, это не утяжеляет течение заболевания, но, к сожалению, предупредить заболевание она уже не может", - сказала Ирина Глинская, ответив тем самым на вопрос, можно ли прививаться от гриппа и ковида в период пандемии.

Эксперт отметила, что совершенно неразумно и нецелесообразно ждать окончания пандемии, чтобы начинать массовую вакцинацию против этих заболеваний. "У нас есть эффективное средство предупреждения заболевания, его тяжелых форм, но мы будем ждать, пока закончится эпидемия... Это фактически позволить естественному отбору провести свое пагубное действие. Поэтому вакцинация проводится", - сказала она. Причем эффективность вакцинации в период такой эпидемиологической ситуации не снижается, обратила внимание Ирина Глинская.

По ее словам, вакцинация против гриппа и ранее проводилась в период повышенной заболеваемости. "Дело в том, что у нас всегда была заранее информация о том, какие варианты вируса гриппа наиболее часто будут циркулировать в тот или иной сезон. И у нас было время для того, чтобы подготовиться. То есть два-три месяца, чтобы провести массовую вакцинацию, которую мы заканчивали примерно к 1 декабря или 1 января", - сказала она.

Между тем в стране оставалась вакцина, которую предлагали группам риска и после периода массовой вакцинации. "Мы проводили вакцинацию тем людям, у которых достаточно высокий риск тяжелого течения гриппа, но они не могли по состоянию здоровья сделать прививку в период массовой вакцинации. Они приходили в поликлинику и делали прививку и в декабре, и в январе, и даже тогда, когда вирус гриппа начинал активно циркулировать. Для них это была наиболее эффективная защита именно в тот период, когда позволяло их состояние здоровья", - пояснила эксперт.

Серия видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященная вакцинации против коронавирусной инфекции, стала продолжением проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь". Врачи-практики, ученые, специалисты разных сфер здравоохранения дают ответы на разные вопросы, в том числе насколько эффективна и безопасна вакцина, как вакцины формируют защиту от COVID-19, нужно ли делать повторные прививки против COVID-19, что такое коллективный иммунитет. Ролики можно посмотреть на YouTube-канале Минздрава.-0-