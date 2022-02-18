Эксперт: ситуация с незаконной миграцией в СНГ остается в основном контролируемой

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать четвертое заседание совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией состоялось 17 февраля в режиме видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Также присутствовали представители Антитеррористического центра, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ.

Открывая встречу, заместитель директора департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполкома СНГ Бекболот Маманов отметил, что ситуация с незаконной миграцией на пространстве Содружества остается преимущественно контролируемой и управляемой, а работа совместной комиссии способствует улучшению взаимодействия в данной сфере, обмену опытом, рабочими контактами и взаимополезной информацией.

По его словам, на миграционную ситуацию в регионе оказывают влияние многочисленные факторы, включающие введенные ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19, сложную обстановку на отдельных участках внешних границ СНГ и иные внутренние и внешние обстоятельства, которые обязывают оперативно реагировать на обусловленные ими вызовы и угрозы.

"В 2022 году нам надлежит продолжить реализацию мер в сфере миграции и противодействия ее незаконной составляющей, определенных Концепцией дальнейшего развития СНГ, Стратегией экономического развития СНГ на период до 2030 года, планами мероприятий по их реализации и Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы", - сказал Бекболот Маманов.

Так, в текущем году необходимо провести анализ структур, задач и функций миграционных органов, выработать предложения по усилению их взаимодействия и координации деятельности, оптимизировать обмен информацией о миграционном законодательстве и ответственности за его нарушение, а также рассмотреть вопрос о разработке концепции общего миграционного пространства СНГ.

Также в 2022 году предусмотрено проведение научно-практической конференции по вопросам сотрудничества правоохранительных органов государств СНГ в противодействии незаконной миграции.

Бекболот Маманов вручил благодарность председателя Исполнительного комитета СНГ за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества государств СНГ в области предупреждения и пресечения незаконной миграции заместителю председателя совместной комиссии, начальнику Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь Алексею Бегуну.

Представители государств обменялись сведениями о миграционной ситуации в странах Содружества и принимаемых мерах по профилактике и противодействию незаконной миграции в условиях пандемии COVID-19, поделились опытом нормативно-правового регулирования, работы и взаимодействия заинтересованных государственных органов при решении вопросов легализации иностранных граждан, находящихся на территориях их государств, которые не смогли вернуться в государства своей гражданской принадлежности из-за ограничений, введенных в связи с пандемией.

Члены совместной комиссии также обменялись опытом организации и проведения мероприятий по осуществлению контроля за пребыванием на территориях их государств иностранных граждан, прибывших на обучение в высшие учебные заведения, созданию благоприятных условий для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

Специалисты констатировали, что создание простых и прозрачных процедур для легальной трудовой деятельности мигрантов оказывает позитивное влияние на экономику и демографию принимающих государств, способствует развитию отношений между странами в различных сферах жизни, а также устраняет предпосылки для незаконной миграции и сопутствующей ей противоправной деятельности.

Планируется, что следующее заседание Совместной комиссии пройдет в Беларуси во второй половине этого года.-0-