Эксперт: углубление интеграции Беларуси и России нужно народам двух стран

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Углубление интеграции Беларуси и России нужно народам двух стран. Такое мнение высказал директор НИИ Развития коммуникаций, член-корреспондент РАЕН доктор экономических наук Владислав Гасумянов, сообщает БЕЛТА.

"В первую очередь всегда надо задавать вопрос: кому это выгодно и нужно? А я думаю, что это нужно народам Беларуси и России. Чего стоит только открытие рейсов, снятие ковидных ограничений, роуминга между странами и много других вопросов, которые нашли отражение в подписанных документах, - сказал Владислав Гасумянов. - Глубокий смысл всего подписанного в том, что процесс создания Союзного государства, углубления интеграции становится прозрачным. Он отключается от каких-то субъективных факторов".

По его словам, теперь подписаны все соглашения и создана система. "Все видят и понимают, что их ждет через день, неделю, через годы. Очень важно, что создана система, которая не будет зависеть от политической конъюнктуры, каких-то других вопросов. Второе - мы начинаем с базиса, экономики, экономических отношений, с совместного развития макроэкономики, гармонизации законодательства и так далее. И когда экономика будет работать на людей, они сами примут решение, какой должна быть глубина интеграции и каким образом, в какой форме, конструкции должно это выглядеть. Поэтому мы сделали один шаг - подписали соглашения. Но это огромный шаг в развитии не просто двусторонних, а именно интеграционных процессов на нашем пространстве", - отметил эксперт.

Но нужно понимать, что мы работаем в режиме рыночной экономики. "Конечно, будет конкурентная борьба, коммерческие споры. Однако вопрос в том, какой свет и какую цель мы видим в конце тоннеля? Если мы хотим дойти до этой цели, то это все будет просто сопутствующие элементы и не более", - подчеркнул он.-0-