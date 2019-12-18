Эксперт: высокие штрафы не панацея от экологических нарушений

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокие штрафы не станут панацеей от экологических нарушений. Такое мнение высказала заведующая кафедрой экологического и аграрного права юридического факультета БГУ Тамара Макарова во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Экология: мода или потребность?" в пресс-центре БЕЛТА.

На заседании обсуждались разные меры, которые позволили бы снизить количество экологических нарушений, в том числе и повышение штрафов. Однако большинство экспертов высказалось против этого, поскольку одними только наказаниями позитивную экологическую повестку создать нельзя. "Штрафы - это не панацея", - убеждена и Тамара Макарова. Она считает, что компенсационные меры, которые в Беларуси действуют только в части охраны животного и растительного мира, должны быть шире. "Речь идет о компенсации вреда, который причиняется окружающей среде разрешенной правомерной деятельностью. Проводя предварительную оценку воздействия на окружающую среду, экоэкспертизы, организации должны понимать, какие есть риски загрязнения, какие компенсации придется выплатить даже будучи законопослушным природопользователем. В этом плане нужна разъяснительная работа. В указе о контрольной (надзорной) деятельности такие меры предусмотрены", - напомнила эксперт.

Тамара Макарова во время дискуссии об улучшении зеленого законодательства высказалась против разработки экологического кодекса. "В наших условиях он не сработает. Это будет такой комплексный нормативный правовой акт, на разработку которого потребуется огромное количество юридических, финансовых и прочих усилий. Даже если он будет принят, пока кодекс начнет действовать, пока этот маховик развернется... Мы получим такое количество коллизий, которых сейчас не имеем", - предостерегла она. Решение проблемы ей видится в том, чтобы придать закону об охране окружающей среды особый юридический статус, принять его как программный закон.

Как отмечалось на заседании, в белорусском обществе существует огромный запрос на решение проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. Проводились соответствующие социологические исследования. Результаты говорят о том, что для более чем 70% респондентов они в той или иной степени актуальны.-0-

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