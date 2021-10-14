Экспертный совет определил номинантов на премию Союзного государства за 2021-2022 годы

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экспертный совет по премиям Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном комитете Союзного государства окончательно определил номинантов на эту награду за 2021-2022 годы. Об этом по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания совета сообщил журналистам первый заместитель министра культуры Беларуси Валерий Громада, передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с тем Валерий Громада не стал раскрывать интригу и называть тех, кто станет обладателем премии. "Имена лауреатов будут названы после подписания соответствующего решения Высшего Госсовета Союзного государства", - сказал он.

На данный момент известен лишь шорт-лист номинантов. От Беларуси были выдвинуты балерина, ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Ирина Еромкина за образы главных героинь в спектаклях "Анастасия" на музыку Вячеслава Кузнецова, Анны Карениной в одноименном балете на музыку Петра Чайковского и Евы в балете "Сотворение мира" Андрея Петрова; концертные программы в рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" за 2020 год (коллектив авторов: Леонид Богорад, Александр Вавилов, Ирина Ковлена, Глеб Лапицкий, Сергей Петров, Марина Романовская). На соискание премий от России были номинированы издательский проект, посвященный 75-летию общей Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне, "Историческая память Союзного государства" (коллектив авторов: Иван Антонович, Сергей Кандыбович, Петр Климук, Александра Козополянская, Оксана Солопова, Екатерина Роева-Мкртчян, Николай Чехлов) и авторы Ржевского мемориала Советскому солдату скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Как отметил Валерий Громада, изначально на премию были выдвинуты значимые культурные проекты. Из этих четырех номинантов сегодня экспертный совет определил трех кандидатов, рекомендованных Высшему Госсовету Союзного государства.

"Все проекты членами экспертного совета были оценены высоко, - сказала в свою очередь статс-секретарь, заместитель министра культуры России Алла Манилова. - Мы проголосовали в первом же туре, отобрали три проекта, они получили абсолютное большинство голосов".

Премия Союзного государства в области литературы и искусства присуждается один раз в два года за произведения искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами - участниками Союзного государства. Всего вручается три премии, каждая по 5 млн российских рублей. Впервые премия была присуждена в 2002 году. Среди ее лауреатов - актеры Алексей Петренко, Александр Калягин, Ростислав Янковский и Валерий Гостюхин, композитор Александра Пахмутова, драматург Алексей Дударев, писатель Иван Шамякин, художники Михаил Савицкий и Георгий Поплавский. Решение о присуждении премий принимает Высший госсовет Союзного государства. Награду, как правило, вручает Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске".-0-