Эксперты не склонны к тревожным настроениям по поводу урбанизации Беларуси

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь входит в число 50 самых урбанизированных государств мира. Однако аналитики не склонны к тревожным настроениям по поводу растущего числа горожан. Речь об этом шла в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Перепись населения. Человеческий капитал".

По данным аналитика Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Николая Сухотского, в 1991 году в небольших деревнях и поселках проживало 3,3 млн человек. Сейчас этот показатель снизился до 2,1 млн. "Но я бы говорил, что уровень урбанизации Беларуси в мировом контексте средний. Такой же, например, в Германии, Франции, Италии, Испании, Чехии. Высокий уровень урбанизации в скандинавских странах, Англии. Беларусь в трендах, но каких-то алармистских настроений, думаю, не стоит нагнетать", - сказал эксперт.

Он обратил внимание, что урбанизация и старение населения - это два мировых тренда. "Беларусь не в стороне, где-то подтверждает эти тенденции. В их русле лежат и цифры, которые показала прошедшая в стране перепись населения", - считает аналитик БИСИ.

Председатель Белорусского союза женщин кандидат социологических наук Марианна Щеткина в свою очередь сделала акцент на экологической составляющей. По ее мнению, в условиях высокой урбанизации зеленая экономика должен выходить на первый план. "От этого зависит здоровье населения, - подчеркнула она. - В экономическом развитии экологическая составляющая - очень важное направление работы. И хорошо, что оно у нас есть". Так, уже 45 белорусских городов присоединились к международному движению "Соглашение мэров по климату и энергии", Брест и Минск внедряют концепцию умного города, в стране развивают электротранспорт. Большое внимание уделяется таким элементарным, но в то же время важным направлениям, как раздельный сбор мусора, озеленение. "Экологическую составляющую нельзя потерять, потом будет поздно. То, что правительство, местные власти ставят это на первое место, играет большую роль для населения", - убеждена Марианна Щеткина.-0-