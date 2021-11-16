Эксперты о разговоре Лукашенко и Меркель: диалог важен для помощи замерзающим людям на границе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В экспертной среде продолжается активное обсуждение состоявшегося накануне телефонного разговора Президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель. Главный вывод аналитиков - диалог важен для разрешения кризиса с беженцами на границе и медлить с этим нельзя: люди, среди которых много маленьких детей, буквально замерзают на холодном бетоне перед польским пунктом пропуска. БЕЛТА собрала самые яркие высказывания белорусских экспертов из их авторских Telegram-каналов.

Политический аналитик Александр Шпаковский:

- В принципе, как я и прогнозировал изначально, в ситуацию вмешалась Германия. Некоторые достаточно серьезные аналитики воспринимают произошедшее как дипломатическую победу Президента Беларуси. Действительно, реальная жизнь доказала, кто настоящий хозяин в доме, с которым придется считаться, как бы ни хотелось поступать иначе. Вместе с тем уверен, что Президент Беларуси не мыслит такими категориями. Для него главное - помощь людям в лучших традициях советского интернационализма. Точно так же в прошлом году белорусское государство пришло на помощь гражданам Израиля, хасидам, которые в количестве нескольких тысяч застряли на границе Украины с Беларусью из-за коронавирусных ограничений. В итоге по поручению Президента паломников взяли под опеку белорусские власти, за что хасиды до сих пор благодарны Александру Лукашенко. Уверен, что после истории с беженцами у нас будет еще больше друзей на Ближнем Востоке. И это настоящая победа Лукашенко, а не разговоры с европейскими политиками.

Директор Центра по проблемам европейской интеграции политический аналитик Юрий Шевцов:

- Переговорный процесс пошел. Договоренность продолжить прямые контакты, основное - сформулировано стремление оказать беженцам гуманитарную помощь. Польша гуманитарную помощь беженцам не допускает. Все идет через Беларусь. То есть формируется формула: помощь беженцам через голову дегуманизировавшейся Польши. Хороший базис для выхода из кризиса, если удастся его сохранить. И на будущее хорошая основа для политики. Собственно, это обычная ситуация для восточной Европы: великие державы решают действительно существенные региональные восточноевропейские проблемы, минуя Польшу. Уже лет 300.

Политолог Алексей Дзермант:

- Меркель своим звонком Лукашенко показала, кто реально главный в Европе, кто еще хоть как-то способен решать проблемы. Евробюрократия - политические импотенты, поляки - неадекватные ксенофобы.

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич:

- Меркель позвонила нашему Президенту Александру Лукашенко. И это правильно. Пора решать проблему, которую создали польские и литовские чиновники на границе с Беларусью. Пора прекращать этот цирк. Польские и литовские коллеги не в первый раз устраивают цирк в Европе. Вспомните "Северный поток", вспомните историю с "Северным потоком - 2". Сколько громких заявлений, сколько красивых слов в Европарламенте. "Северный поток" есть и будет, потому что в Европе остались политики, которые умеют прагматично думать об интересах Европы, а не устраивать цирк-шапито под дирижированием вашингтонских друзей. То же самое с беженцами. Realpolitik - это то, что решает проблемы. Можно только приветствовать начавшийся диалог, и он должен продолжаться.-0-