Эксперты ПРООН помогут еще четырем городам Беларуси разработать планы по энергии и климату

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году проект ПРООН "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города") планирует объявить конкурс еще для четырех городов Беларуси для оказания экспертной поддержки в разработке планов по устойчивому энергетическому развитию и климату. Об этом сообщила сегодня руководитель проекта Ирина Усова в пресс-центре БЕЛТА.

Проект ПРООН "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2016-2021 годы. Одна из важных его задач - распространение позитивных результатов по всей Беларуси. Поэтому на конкурсной основе проект оказывает городам и муниципалитетам страны, которые присоединились к международной инициативе "Соглашение мэров по энергии и климату", помощь в разработке и реализации планов действий по устойчивому энергетическому развитию и климату.

"В 2018 году на основании конкурса были отобраны пять городов для оказания экспертной поддержки. Такую помощь получили Барановичи, Пружаны, Лиозно, Мстиславль, Славгород. В 2019 году окажем содействие еще четырем городам, которые выразят заинтересованность в создании плана с помощью наших экспертов", - сказала Ирина Усова. Она добавила, что в Беларуси есть несколько организаций, которые помогают городам в подготовке аналогичных планов, - Фонд "Интеракция" и "Экопартнерство". Также скоро будет доступен в электронном варианте шаблон или методичка, которая станет хорошим подспорьем в самостоятельном построении плана.

Кроме того, для тиражирования и распространения подходов к зеленому градостроительству Бресту ПРООН оказана экспертная помощь в разработке концепции "СимбиоСити-Брест-2050", которую городской Совет депутатов утвердил в сентябре этого года в качестве долгосрочной стратегии устойчивого развития областного строительства. Как пояснил главный архитектор Бреста Николай Власюк, эта концепция - адаптированная шведская модель комплексного развития. "Город - это живой организм, который существует благодаря множеству подсистем и служб. У всех них свои задачи. ЖКХ, транспорт, энергетика, система удаления мусора, туризм и культура, ландшафт и озеленение - интересы всех нужно учитывать при принятии конкретных решений в каждом участке города, чтобы он был комфортным, безопасным и привлекательным", - отметил Николай Власюк.

По словам начальника главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Натальи Жаркиной, сегодня к международной экологической инициативе "Соглашение мэров по энергии и климату" присоединились уже более 40 городов и районов. А во всем мире - более 7 тыс. городов. Подписывая данное соглашение, местные органы власти берут на себя добровольные обязательства по снижению объемов выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году на своей территории.-0-

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