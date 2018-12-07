Эксперты рассмотрят предложения по актуализации концепции развития СНГ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по актуализации положений Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств пройдет 12-13 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Концепция дальнейшего развития СНГ была принята в октябре 2007 года. Она ознаменовала качественно новый этап в деятельности Содружества. Этот программный по своей сути документ призван решить главную задачу - повысить практическую отдачу от интеграционного сотрудничества. Концепция предусматривает эволюционное совершенствование СНГ, сохранение многопрофильного характера Содружества, гармоничное развитие всех имеющихся и новых областей взаимодействия.

Решение о начале работы по актуализации концепции было принято на заседании Совета министров иностранных дел в апреле этого года в Минске. При этом кардинально менять документ не планируется, предлагается только его адаптировать к современным реалиям и потребностям взаимодействия.

Заседание пройдет в режиме видеоконференции.-0-