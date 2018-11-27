Эксперты СНГ обсудят сотрудничество в научно-технической и инновационной сферах

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Межгоссовета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах пройдет 29-30 ноября в штаб-квартире СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

На встрече планируется рассмотреть тринадцать вопросов. В частности, члены межгоссовета подведут итоги выполнения решений своих предыдущих заседаний, обсудят ход подготовки и рассмотрения проектов документов, регулирующих вопросы реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года, а также реализацию пилотных межгосударственных инновационных проектов.

На заседании речь будет идти о Международном фонде инновационного развития СНГ, разработке концепции проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран Содружества на период 2021-2030 годов, взаимодействии межгоссовета с органами отраслевого сотрудничества СНГ, государствами ЕАЭС и Союзного государства, Международной ассоциацией академий наук.

Кроме того, участники заседания обсудят работу секции по межбиблиотечному абонементу стран Содружества, вопрос создания Центра развития инновационного предпринимательства, план мероприятий СНГ по научно-техническому сотрудничеству на 2019 год.

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах был создан в 2009 году. В его функции входят координация научно-технической и инновационной политики в целом и ее отдельных компонентов, формирование в государствах финансово-экономических механизмов поддержки совместных программ и проектов в данной сфере. Совет призван способствовать развитию новых форм сотрудничества, в том числе господдержке для эффективного использования имеющихся потенциалов, созданию благоприятных условий для укрепления прямых связей между научно-исследовательскими и инновационно-техническими организациями, учеными и специалистами стран СНГ. -0-