Эксперты СНГ обсудят в Минске сотрудничество в противодействии коррупции

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции состоится 3-4 декабря в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Цель документа - повысить эффективность национальных усилий и взаимодействие стран Содружества в данной сфере. Основными задачами сотрудничества должны стать выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществление антикоррупционного мониторинга, совершенствование правовой базы взаимодействия и гармонизация национального законодательства, а также объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных правонарушений, обеспечение информационного обмена и укрепление международного авторитета сторон в противодействии коррупции, сотрудничество в области антикоррупционного просвещения.

Государства СНГ будут оказывать друг другу правовую помощь и содействие по делам о коррупционных правонарушениях, проводить скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и спецоперации, сотрудничать в сфере розыска и задержания в целях выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления. Кроме того, планируется наладить сотрудничество в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции, обеспечения правовой защиты и поддержки граждан и организаций, участвующих в противодействии коррупции.

Стороны будут проводить оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен, делиться опытом правового регулирования и результатами антикоррупционного мониторинга, сотрудничать в научной сфере, а также в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров.-0-