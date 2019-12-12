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Общество
12 декабря 2019, 08:07

Эксперты СНГ разработают перечень проектов по приоритетным направлениям фундаментальных исследований

Фото из архива
Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта перечня перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований государств - участников СНГ пройдет 12-13 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Инициатором создания перечня стал Совет по сотрудничеству в области фундаментальной науки стран Содружества. "В условиях становления цифровой экономики и формирования инновационного общества на пространстве Содружества актуальным становится совершенствование механизмов сотрудничества государств СНГ в области науки, объединение усилий ученых стран в поиске новых форм взаимодействия в сфере фундаментальных исследований в целях решения проблем по модернизации национальных социально-экономических систем и повышения уровня благосостояния и качества жизни людей", - рассказали в пресс-службе.

Создание эффективного организационного механизма координации интеграционных процессов в области науки и технологий было определено в качестве одной из задач построения общего научно-технологического пространства в СНГ. Вместе с тем существует ряд проблемных вопросов, связанных с отсутствием приоритетных направлений сотрудничества, финансированием совместных программ и проектов, стимулированием молодых научных кадров, распределением прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные при реализации совместных программ и проектов фундаментальных исследований.

Принятие документа будет способствовать созданию общего научного пространства и целостного механизма сотрудничества в области научной деятельности стран СНГ, формированию единой системы приоритетов стран Содружества в области фундаментальных исследований, что будет содействовать повышению уровня конкурентоспособности научной сферы государств СНГ на мировом рынке.-0-

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