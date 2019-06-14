Эксперты советуют уходить от субъективной оценки соискателя во время собеседования

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время собеседования стоит уходить от субъективной оценки соискателя. Такое мнение высказала во время круглого стола в БЕЛТА начальник управления обучения и развития персонала ОАО "Белинвестбанк" Лора Ункуца.

"Мы хотим уйти от субъективной оценки кандидата. Даже если человек произвел не очень благоприятное первое впечатление, например, пришел на собеседование в шортах и майке, мы продолжаем разговаривать и стараемся быть объективными. Потому что, как показывает опыт, многие раскрываются в конце интервью. И часто случается так, что кандидат, которому ты уже готов был отказать, в итоге оказывается именно тем, кто тебе нужен", - считает она.

Необязательным при поиске кандидата Лора Ункуца считает и использование стрессового интервью, поскольку "само по себе собеседование уже большой стресс для человека".-0-

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