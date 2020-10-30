Эксперты стран СНГ обсудили сотрудничество в социально-трудовой сфере

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств - участников Содружества Независимых Государств состоялось 29 октября в режиме видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
В заседании участвовали представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, МПА СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Межгосударственного статистического комитета, международного союза "Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств" и Исполнительного комитета Содружества.
Члены совета подвели итоги выполнения решений своего предыдущего заседания, обсудили вопросы сотрудничества стран СНГ в социально-трудовой сфере, обменялись информацией об опыте преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции и мерах по восстановлению рабочих мест в постпандемический период, обеспечению защиты работников и предприятий, а также задачах по совершенствованию действующих механизмов охраны труда в условиях COVID-19.
Российская сторона поделилась опытом государственной поддержки семей, в том числе по программе материнского капитала, казахстанская сторона рассказала об опыте внедрения современных и эффективных цифровых инструментов (национальных информационных порталов), предназначенных для поиска работы и трудоустройства граждан.
Обсуждая выполнение плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики стран СНГ на 2020-2023 годы, Консультативный совет решил начать подготовку проектов перечней видов работ, на которых запрещается или ограничивается применение труда женщин и лиц моложе 18 лет. Представитель Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека проинформировал собравшихся о подготовке модельного закона "Об обеспечении прав детей на охрану здоровья в государствах - участниках СНГ" и модельного Трудового кодекса.
Члены совета одобрили проекты плана основных мероприятий по реализации концептуальных основ сотрудничества государств СНГ в области нормирования труда на 2021-2025 годы, рекомендаций по оценке условий труда на рабочих местах, перечня единых терминов и определений в сфере разработки профессиональных стандартов для стран Содружества.
Кроме того, на заседании рассматривался вопрос, касающийся проекта требований к осуществлению контроля (надзора) за соблюдением законодательства об охране труда в государствах - участниках СНГ. Документ решено доработать с учетом поступивших от стран поправок.-0-