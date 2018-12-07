Эксперты стран СНГ обсудят в Минске сотрудничество в области музейного дела

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в области музейного дела состоится 12-13 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Инициатором разработки документа выступил Совет по культурному сотрудничеству стран СНГ. Основной его целью является создание благоприятных условий для развития музейно-выставочного обмена на пространстве Содружества. Необходимость принятия соглашения обусловлена отсутствием нормативного правового акта в СНГ, в котором системно определяется сотрудничество стран Содружества в области музейного дела.

В основу статей проекта соглашения положены нормы взаимодействия по актуальным направлениям музейного дела, в том числе определяющие сохранность и своевременный возврат музейных предметов, реализацию совместных выставочных проектов и научных программ, сотрудничество в переподготовке и повышении квалификации музейных работников, обмен опытом по внедрению современных технологий в организации выставок, а также в области хранения, реставрации и консервации музейных предметов.-0-