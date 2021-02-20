Эксперты стран СНГ согласовали проект нормативов качества жизни

Во время заседания. Фото Исполкома СНГ

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта нормативов качества жизни состоялось 19 февраля в режиме видеоконференцсвязи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Рассмотрев поступившие от государств замечания и предложения к документу, участники заседания приняли решение считать его согласованным на экспертном уровне и внести проект нормативов качества жизни в установленном порядке на заседание Экономического совета СНГ", - рассказали в пресс-службе.

Под нормативом качества жизни понимается стандарт, обеспечивающий удовлетворение потребностей населения. Целью формирования нормативов является установление минимального уровня государственных гарантий для обеспечения социально-экономических прав граждан и одновременно определение ориентира для осуществления социально-экономической политики государства и обеспечения его устойчивого развития.

Для общей оценки положения в государствах СНГ используется перечень статистических показателей общего благосостояния людей и условий их жизни, который разработан по следующим направлениям: благосостояние, социальная защита населения, население и здоровье, образование, жилищные условия, качество продукции и услуг, экологическая ситуация, правовая защищенность, культура, физическая культура и спорт, туризм.

Ожидается, что после принятия документа заинтересованные министерства и ведомства стран Содружества, а также органы отраслевого сотрудничества СНГ будут учитывать его положения при разработке соответствующих концепций, подготовке национальных нормативных правовых актов и многосторонних межправительственных документов в рамках СНГ.-0-

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