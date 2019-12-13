Эксперты в Минске обсудят деятельность Сетевого университета СНГ

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проектов Соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества Независимых Государств и решения Совета министров иностранных дел СНГ по данному вопросу пройдет 16-17 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Проект соглашения разработан Министерством образования и науки России совместно с Российским университетом дружбы народов. Цель документа - способствовать высокому качеству подготовки кадров по специальностям высшего образования, по дополнительным профессиональным и образовательным программам, реализации приоритетных для стран СНГ совместных научных и научно-технических проектов. В нем заложены содержательные и организационные аспекты деятельности Сетевого университета СНГ, определены источники финансирования обучения граждан государств Содружества.

Проекты соглашения и соответствующего решения Совета министров иностранных дел СНГ были одобрены на заседании Совета по сотрудничеству в области образования стран СНГ в апреле этого года. Доработанные на заседании экспертной группы в июле документы были направлены в правительства стран Содружества для внутригосударственного согласования, по итогам которого поступили замечания и предложения. Последние и станут предметом обсуждения на экспертном заседании.

Соглашение о консорциуме по созданию университета подписано в 2009 году. В состав консорциума входят 38 университетов из девяти стран Содружества.-0-