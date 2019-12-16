Экспорт санаторно-оздоровительных услуг в Беларуси по итогам года вырастет на 15% - Болбатовский

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт санаторно-оздоровительных услуг в Беларуси, по предварительным расчетам, в этом году вырастет на 15% к уровню прошлого. Такие цифры привел сегодня на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси отмечается устойчивый спрос на санаторно-оздоровительные услуги в свободной реализации, в том числе со стороны иностранных граждан. "Прогнозируется, что по экспорту услуг выйдем с ростом на 15%, выручка составит более Br220 млн. В прошлом году она составляла Br193 млн. По предварительным данным, около 230 тыс. иностранных граждан приедут к нам с учетом новогодних туров", - отметил Геннадий Болбатовский.

По его словам, в стране создан благоприятный имидж системы оздоровления на внешнем туристическом рынке. Это позволяет ежегодно увеличивать доходы от экспорта услуг.

Также Геннадий Болбатовский опроверг слухи о том, что якобы цена путевки в свободной реализации для россиян выше, чем для белорусов. "Цена для россиян и белорусов одинаковая, колебания могут быть незначительными из-за колебания курса. Обеспечены равные права по доступу к услугам", - подчеркнул он. Но при этом признал, что в отношении других иностранных граждан в некоторых санаториях все еще встречается политика завышения цен.

Среднегодовая стоимость одного койко-дня в стандартном двухместном номере в свободной реализации в этом году составляла Br57,6, в 2018-м - Br54,94, в 2017-м - Br51.

Геннадий Болбатовский заявил о четком намерении реализовать программу по обучению персонала санаториев и здравниц английскому языку. В этом году организовать работу не получилось. Одна из причин - отсутствие стимула у самих сотрудников, поскольку основной контингент отдыхающих русскоговорящий.-0-