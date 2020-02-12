Экспорт туристических услуг Беларуси в 2019 году превысил $250 млн

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт туристических услуг Беларуси в 2019 году составил свыше $250 млн. Темп роста - 114,9% к аналогичному периоду 2018 года. Такая информация была озвучена сегодня на итоговой коллегии Минспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным Госпогранкомитета, численность иностранных граждан, посетивших Беларусь в 2019 году, составила более 4 млн 924 тыс.

Активизировалась работа по либерализации безвизового режима и развитию въездного туризма. Так, с начала действия безвизового режима (по указу от 9 января 2017 года) им воспользовались более 350 тыс. человек из 70 стран. В 2019 году их количество увеличилось на 40,3% по сравнению с 2018 годом.

После вступления в силу указа об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан, объединившего две безвизовые зоны в единую "Брест - Гродно", безвизовым въездом на указанную территорию воспользовались 31 тыс. человек из 42 стран.

Кроме того, была организована работа национального стенда на 15 международных туристических выставках, проведено 10 презентаций туристических возможностей Беларуси за рубежом, организовано 14 ознакомительных туров для представителей турбизнеса иностранных государств, проводились семинары, круглые столы с участием международных экспертов.-0-