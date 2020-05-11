Экспресс-тесты на антитела к СOVID-19 будут делаться при наличии медицинских показаний - Шевцов

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспресс-тесты на антитела к СOVID-19 в первую очередь будут делаться при наличии медицинских показаний для максимально быстрого выбора тактики лечения. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" сообщил главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, в Беларусь из Китая поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19. "В первую и главную очередь экспресс-тесты будут делаться при наличии медицинских показаний, когда необходимо достаточно быстро провести диагностику, выяснить, есть ли у пациента коронавирусная инфекция на фоне, например, пневмонии. От этого будет зависеть тактика лечения буквально с первых часов", - рассказал Дмитрий Шевцов.

Он отметил высокую точность этих тестов. "Погрешность минимальная. В течение 15 минут мы с очень высокой долей вероятности понимаем, есть ли у человека коронавирусная инфекция. Если есть, то в какой стадии развития заболевания", - добавил главврач.

Использовать экспресс-тест можно самостоятельно в домашних условиях. Он представляет собой обычную тест-полоску, на которую нанесены три метки: одна - контрольная, вторая - показатель иммуноглобулинов класса М, третья - класса G. "На полоску надо нанести несколько капель либо сыворотки, либо плазмы, либо цельной крови. Добавить раствор и смотреть на то, что появится на тест-полоске", - пояснил медик.

Дмитрий Шевцов затруднился сказать, как скоро экспресс-тесты могут появиться в свободной продаже в аптеках. Сегодня это "одна из дополнительных вещей для скорейшей диагностики и выбора тактики лечения при той или иной патологии, с которой поступают граждане в клиники".-0-