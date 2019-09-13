Экстремальную ночную экскурсию по тропе мифов проведут на фестивале в Лепельском районе

Легендарный болотник приоткроет завесу своих тайн на встрече с гостями Березинского биосферного заповедника 21-22 сентября. В эти дни на базе центральной усадьбы в поселке Домжерицы пройдет Международный фестиваль мифологии "Шлях цмока - TSMOK'sWAY- путь дракона" с участием гостей из России, Польши и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Программа захватывающего приключения будет насыщенной. Она включает посещение Музея мифологии, рассказывающего о мире белорусских легенд и сказок; дефиле персонажей белорусской мифологии, знакомство с легендой о "цмоке", выступления музыкальных коллективов, мастер-класс белорусского танца от героев легенд и сказок.

Любителей острых ощущений и ярких впечатлений организаторы ждут вечером на захватывающей ночной прогулке по тропе мифов. Будьте осторожны: встреча с русалками, болотниками, кикиморами и другими обитателями здешних сказочных мест неизбежна! Гостей фестиваля также ожидают выступления музыкальных коллективов, огненная феерия. На протяжении всего мероприятия будут работать разные тематические площадки, игровые зоны для детей, фуд-корты, выставки. Самых активных участников ждут памятные призы и дипломы от спонсоров и партнеров фестиваля.

В дни праздника на разных площадках периодически будет появляться таинственный дракон. Встреча с ним – к удаче на целый год, уверяют организаторы.

Стоимость входного билета 21 сентября для взрослых составит Br20, для детей – Br10. В воскресенье, 22 сентября – соответственно Br10 и Br5. Разместиться можно в гостиничных комплексах "Сергуч" и "Плавно" (двухдневный тур от Br80 руб. на человека, включены завтрак и различные бонусы), а также в палаточном городке на специально оборудованной территории, предварительно забронировав место. Размещение в палатке на два дня обойдется в Br35 на взрослого и Br20 на ребенка. Для групп организаторы обеспечат подвоз из Лепеля и Бегомля. Контактный телефон: (8 02132) 26-313, 26-318, 26-300.

Приобрести билеты можно через онлайн-сервис kvitki.by.

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