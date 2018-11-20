Электричка с местами для велосипедов начала курсировать по БЖД

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электричка с местами для велосипедов начала курсировать в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник конструкторского отдела конструкторско-технического центра Белорусской железной дороги Олег Морозов.
"Мы разработали комплект конструкторской документации по оборудованию поездов ЭР-9 устройством для прикрепления и провоза велосипедов, затем эта документация была передана в локомотивное депо Барановичей, которое занимается обслуживанием и капитальным ремонтом подвижного состава. Там на основании нашей документации сделали один опытный образец", - рассказал Олег Морозов.
Конструкция позволяет провозить в вагоне одновременно три велосипеда в неразобранном виде. Специальные места оборудованы в одном из головных вагонов, который обозначен специальными наклейками.
Стоимость провоза неразобранного велосипеда железнодорожным транспортом на сегодня равна стоимости билета. За провоз велосипеда в разобранном виде плата с пассажиров не взимается.-0-
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