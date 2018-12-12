Электроэнергию для нужд отопления необходимо будет учитывать поквартирно - Мясникович

12 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Поквартирный учет электрической энергии, используемой для отопления, необходимо будет организовать в жилищном фонде Беларуси, заявил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время встречи с коллективом ОАО "МАПИД", передает корреспондент БЕЛТА.

Строительный комплекс страны нацелен на преимущественное возведение жилья с использованием электроэнергии для целей отопления. "Электроснабжение будет решать в том числе вопросы теплоснабжения с учетом достаточной мощности атомной станции, - сказал Михаил Мясникович. - Должен быть индивидуальный учет, на каждую квартиру, для этого потребуются соответствующие разводки и т.д. Чтобы человек регулировал отопление не форточкой, а специальным прибором и платил в зависимости от того, сколько он потребляет электроэнергии на хозяйственно-бытовые цели и на нужды отопления".

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