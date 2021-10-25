Электронная ярмарка вакансий для людей с ограниченными физическими возможностями пройдет 28 октября

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 28 октября проведет специализированную электронную ярмарку вакансий для граждан с ограниченными возможностями, сообщили БЕЛТА в комитете.

Мероприятие состоится с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели смогут узнать о вакантных местах на следующих предприятиях: ОАО "МТЗ", ОАО "Станкостроительный завод имени С.М. Кирова", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Керамин", РУП "Белмедпрепараты", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", УП "Зеленстрой Ленинского района Минска", ООО "ЭкоПереработка", УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Обещают более 500 свободных рабочих мест, из которых около 80 - для граждан с ограниченными возможностями.

У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/-0-