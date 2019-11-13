Электронные ярмарки вакансий пройдут с 20 по 29 ноября по всей Беларуси

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий пройдут с 20 по 29 ноября во всех областях и Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Мероприятия будут организованы на едином ресурсе www.e-vacancy.by. Участие в них примут 85 предприятий и организаций.

"Электронная ярмарка вакансий позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем, территориально находящихся в разных местах. Также можно передать непосредственно представителю нанимателя свое резюме и задать интересующие вопросы", - отметили в Минтруда и соцзащиты.

Еще до дня проведения электронной ярмарки вакансий все заинтересованные могут найти на ее сайте информацию о предприятии, выбрать подходящего нанимателя и подготовиться к собеседованию.

После проведения электронной ярмарки все актуальные вакансии будут доступны на портале службы занятости www.gsz.gov.by.

Первое такое мероприятие прошло в декабре 2018 года в Минске. Позже подключились наниматели Витебска и Гродно. За это время новый формат работы с соискателями опробовали 40 организаций, которые заявили более 1,7 тыс. вакансий. В целом посетили ресурс около 7 тыс. человек.-0-