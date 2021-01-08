Электроснабжение в течение суток нарушалось в 135 населенных пунктах Беларуси

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение в течение суток периодически нарушалось в 135 населенных пунктах Беларуси из-за погодных условий. Такая информация размещена на сайте МЧС со ссылкой на данные ГПО "Белэнерго".

"В течении суток на территории страны наблюдались неблагоприятные метеорологические явления, выраженные выпадением обильных осадков в виде снега. Максимальная высота снежного покрова составила 25 см в Слуцком районе Минской области. По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 135 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами", - рассказали в МЧС.

По состоянию на 6.00 8 января без электроснабжения оставались 77 населенных пунктов. В результате нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения никто не пострадал.

По оперативной информации МЧС, заторы на автомобильных дорогах не зарегистрированы. В Гродненской и Могилевской областях подразделения ведомства оказывали помощь в извлечении из снежных заносов легкового и трех грузовых автомобилей. В Брестской и Минской областях зафиксировано три случая падения деревьев на проезжую часть дорог. Пострадавших нет.-0-