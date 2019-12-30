Елка от БелАсептики

Новый год и Рождество Христово - праздники, которые у каждого вызывают приятные воспоминания, веселое настроение, положительные эмоции, пробуждают желание творить и дарить людям радость. Именно поэтому в компании "БелАсептика" предложили каждому из членов коллектива стать участником благотворительной акции-конкурса "Елка Б.А.".

Для этого : все работники компании разделились на 8 команд, каждая получила заготовку елочки в стиле лофт и затем, проявляя свое неограниченное творчество и смекалку, сделала ее неповторимо красивой и нарядной. Инициаторы акции никак не ожидали увидеть такой творческий порыв. Вдруг откуда-то нашлись мастера и мастерицы. В ход пошли всевозможные подручные материалы. Оказалось, что в компании работают выпускники школ искусств, художники, кулинары, а главное, люди с добрыми сердцами.

Итоги командного творческого порыва были оценены независимым и профессиональным жюри. Жюри (а это сами работники) в результате интерактивного голосования беспристрастно оценили: готовность и способность к самоорганизации; максимальное участие всех членов команды; выбор места размещения новогодней красавицы; креативность, использование украшений (хендмейд) и все то, что создаст новогодний уют и праздничное настроение.

Однако это еще не все. О ГЛАВНОМ! Все украшенные елочки авторы новогодних произведений сами передали воспитанникам Детского дома-интерната для детей - инвалидов с особенностями психофизического развития (м-н Новинки). Елочки также стали достойным украшением сцены Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 (a.г. Острошицкий Городок).

Вот так, общими усилиями команда БелАсептики подарила деткам и взрослым красоту и радость рождественских праздников!

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