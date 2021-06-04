Эмигрантские центры оппозиции заняты исключительно освоением внешних грантов - Клишевич

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмигрантские центры оппозиции заняты исключительно освоением внешних грантов. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Сергей Клишевич, комментируя интервью Романа Протасевича программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

"Протасевич констатирует значительные противоречия между эмигрантскими центрами, действующими на территории Польши и Литвы. Это означает отсутствие единой фактической координации в действиях оппозиции, - сказал Сергей Клишевич. - Косвенно мы можем полагать, что их внутренние коллективы заняты исключительно освоением внешних грантовых средств, подготовкой фиктивных планов действий для отчетности, а также личностными конфликтами. Протасевич - типичный представитель этой среды. Можно только представить, в какой хаос, бардак и беспредел была бы ввергнута наша Беларусь, если бы такие маргиналы пришли к управлению республикой. Как и в результате украинского Евромайдана, наверху оказались бы асоциальные элементы, преступники, политические бизнесмены, а также завербованные иностранными спецслужбами лица".

Характерно, что внутренняя деятельность отдельных Telegram-каналов до последнего держалась в секрете, подчеркнул парламентарий. "Протасевич прямо указывает на запрет какой-либо критики руководства, и при этом все они активно пытались учить нас "объективности", "справедливости" и "демократии". При ближайшем рассмотрении вся их борьба оказывается корыстной, мотивированной исключительно денежными средствами и не имеющей какой-либо идеологии. Все так называемые лидеры, зная о преступном участии Протасевича в неонацистском воинском формировании, работали с ним и не выражали никакого осуждения его ультраправых взглядов. Очевидно, что деньги для них не пахнут, - отметил он. - Эти факты полностью укладываются в шаблоны действий иностранных спецслужб, когда к дестабилизирующей работе привлекается наиболее грязный и скомпрометировавший себя человеческий материал".-0-