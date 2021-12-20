Эмиль Чечко обратился в центр "Системная правозащита" с просьбой о защите его прав и получении статуса беженца

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Польши Эмиль Чечко обратился в центр "Системная правозащита" с просьбой о помощи в защите его прав и получении статуса беженца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал центра.

Ранее стало известно, что Эмиль Чечко будет допрошен Следственным комитетом."17 декабря в СМИ было опубликовано интервью с попросившим политического убежища польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества. Следствием будет дана принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков", - рассказали в СК.-0-