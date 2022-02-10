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10 февраля 2022, 13:39

Эмиль Чечко: польская миграционная политика - это геноцид

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская миграционная политика - это геноцид, заявил журналистам польский военнослужащий Эмиль Чечко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если называть миграционной политикой убийство мигрантов, то это не политика, а геноцид", - сказал Эмиль Чечко.

Ему также задали вопрос об убийстве на границе польских активистов. "Я только слышал разговоры об этом убийстве. Об этом говорили офицеры. Я не уверен, что сейчас можно как-то идентифицировать этих двух людей", - добавил польский военнослужащий.

Сегодня центр "Системная правозащита" провел пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко.

Польский гражданин Эмиль Чечко, 1996 года рождения, военнослужащий 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира (части переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши) был задержан 16 декабря 2021 года в пограничной полосе. Он попросил политического убежища в Беларуси "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". В настоящий момент Эмиль Чечко проходит свидетелем в уголовном деле о гибели мигрантов на белорусско-польской границе, возбужденном Следственным комитетом Беларуси. Польский гражданин при посредничестве правозащитного центра находится в процессе получения статуса беженца в Беларуси.-0-

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