Эмиль Чечко: польские силовики убивали волонтеров на границе

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские силовики убивали на границе волонтеров. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал польский военнослужащий Эмиль Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Я был в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: "Куда вы их (беженцев. - Прим. БЕЛТА) ведете?" А пограничник просто выстрелил ему в лоб. Я видел как минимум две такие ситуации", - сообщил военнослужащий.

"Я дезертировал из армии через колючую проволоку, порвал штаны, поранил руку, перебежал через нейтральную полосу и увидел, что едет польский патруль. Я снял форму и без одежды окольными путями побежал в сторону Беларуси. Я решил покинуть польскую армию именно таким способом, потому что невозможно молчать о том, что творится на территории Польши", - рассказал Эмиль Чечко.

Как ранее сообщили в ГПК, 16 декабря вблизи белорусско-польской границы нашим пограничным нарядом был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси.-0-

Польский военнослужащий, попросивший убежища в Беларуси, рассказал о причинах своего поступка