Эмиль Чечко признался, что ему приходилось убивать людей: впервые это случилось в мае

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский военнослужащий Эмиль Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси, признался, что ему приходилось убивать людей. Еще один фрагмент интервью с ним показали в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По его словам, впервые это произошло в мае.

"Это было в конце мая. Это невозможно описать. Просто такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души", - сказал Эмиль Чечко.

Польский военнослужащий подчеркнул, что это невозможно забыть. "Лица этих людей помнятся всегда. Лица только первых - тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку", - добавил он.-0-