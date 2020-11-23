Энциклопедию налоговой грамотности презентовали в Минске

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный издательский проект "Энциклопедия налоговой грамотности" презентовали в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Налоговые органы проводят работу и с нашими маленькими гражданами, которым необходимо рассказывать, для чего мы уплачиваем налоги, куда они идут и что дает правильная оплата. Чтобы воспитать добросовестного плательщика с детства, уже неоднократно издавались различные книги. В их числе - сказки о налогах, написанные в легкой форме для детей младшего школьного возраста. А что касается нашей инициативы по созданию налоговой энциклопедии, ее поддержали Ассоциация налогоплательщиков, Палата налоговых консультантов и издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", - рассказал начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут.

Директор издательства Ольга Ванина отметила, что была поставлена задача представить информацию максимально доступно, с наглядными примерами, иллюстрациями. "Мы дали общее впечатление о системе налогообложения, но акцент в книге сделан на физических лиц и индивидуальных предпринимателей. По каждой теме приводится множество ситуаций, зарисовок, в том числе исторических. Например, рассказывается, как обстояли дела в XIX и начале XX века. Еще одна рубрика - "За рубежом", из которой можно узнать, в частности, о подоходном налоге в Индонезии, Италии и других странах. Издание включает также словарь налоговых терминов. Книга получилась полезная и интересная", - подчеркнула директор.

Тираж энциклопедии - 3,5 тыс. экземпляров. Его будет распространять Министерство по налогам и сборам, часть пойдет в библиотеки и книжные магазины. "У нас появилось большое желание подготовить издания в таком же ключе и по другим сферам, например, в области финансовой, юридической грамотности. Надеюсь, этот проект в дальнейшем будет развиваться", - резюмировала Ольга Ванина.-0-