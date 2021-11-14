Эпидситуация в Беларуси позволяет выводить отделения больниц из ковидного режима

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси эпидемиологическая ситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из ковидного режима. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска продолжают оказывать плановую помощь.
В Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и Минске постепенно проходят дезобработку и возвращаются в привычный режим работы отделения и даже целые больницы.
"Напомним, коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Единственным действенным методом предупреждения заболевания и его тяжелого течения является вакцинация. Просим граждан: пройдите вакцинацию против COVID-19! Ведь в Беларуси привиться можно практически во всех поликлиниках, больницах, торговых центрах и даже в метро", - говорится в сообщении.-0-