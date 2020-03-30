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30 марта 2020, 15:54

ЕС в связи с коронавирусом перераспределил 840 млн евро странам "Восточного партнерства"

Фото из архива
Фото из архива
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30 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Европейский союз в связи с коронавирусом принял решение поддержать своих восточных соседей и перераспределил 840 млн евро Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в представительстве Евросоюза в Беларуси.

"В рамках глобального реагирования на вспышку коронавируса Европейская комиссия готова поддержать восточные страны-партнеры и перераспределила 140 млн евро на самые неотложные потребности странам "Восточного партнерства", в том числе Беларуси. Кроме того, Европейская комиссия перенаправит средства на сумму до 700 млн евро, чтобы помочь в смягчении социально-экономических последствий коронавирусного кризиса по всему региону", - рассказали в представительстве ЕС.

"Это очень трудные времена не только для ЕС, но и для наших стран-партнеров, таких как Беларусь, - отметил комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи. - Мы должны сделать все возможное, чтобы смягчить влияние вспышки коронавируса на жизнь и благосостояние людей. Сформированный сегодня пакет - это ответ как на актуальные потребности систем здравоохранения, так и на более долгосрочные потребности самых уязвимых слоев общества, а также малых и средних предприятий, которые являются основой экономик шести стран-партнеров".

В представительстве более подробно остановились на поддержке систем здравоохранения: "По просьбе стран-партнеров, в том числе Беларуси, Европейская комиссия поможет с поставками медицинских устройств - аппаратов искусственной вентиляции легких, лабораторных комплектов, масок, защитных очков, халатов и защитных костюмов. Европейская комиссия сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и выделяет 30 млн евро, чтобы эти необходимые материалы были совместно закуплены и эффективно распределены в ближайшие недели. Кроме того, средства будут направлены на поддержку национальных органов здравоохранения в подготовке медицинских и лабораторных сотрудников и проведение мер по повышению уровня информированности населения. Эти меры будут дополняться постоянным сотрудничеством между ЕС, ООН и Белорусским Красным Крестом".

Европейский союз тесно сотрудничает с международными финансовыми институтами и организациями из стран - членов ЕС, такими как Team Europe, обеспечивая скоординированность европейских действий в интересах реального сектора экономики, - через запуск новой региональной программы поддержки в размере 100 млн евро для малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых лиц, которая помогала бы им получать кредиты и расширять свой бизнес после кризиса.

Кроме того, в условиях нынешнего кризиса ЕС мобилизовал свой основной инструмент уменьшения риска в объеме 500 млн евро - Европейский фонд устойчивого развития. "Это мера быстро обеспечит необходимые ликвидные средства и может быть срочно применена партнерскими международными финансовыми институтами для упрощения условий для выделения ликвидных средств в регионе соседства ЕС, в том числе через предоставление оборотного капитала, финансирование торговли либо мораторий на обслуживание задолженности", - отметили в представительстве ЕС в Беларуси.

Европейский союз также готов оказать помощь Беларуси по линии TAIEX (инструмент сотрудничества по принципу peer-to-peer - равный равному).-0-

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