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Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще два вывозных рейса в Ирак будут выполнены 28 и 29 ноября авиакомпанией Iraqi Airways, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Национального аэропорта Минск.
В сообщении говорится: первый рейс прибудет в Национальный аэропорт Минск в 21.45 28 ноября. Вылет в Эрбиль запланирован в 22.45.
Второй рейс ожидают в минском аэропорту 29 ноября в 20.45. Вылет в Эрбиль - в 21.45
В расписании возможны изменения.-0-