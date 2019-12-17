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17 декабря 2019, 11:46

Еще один валютно-обменный банкомат с функцией cash-recycling установлен в Минске

Банк ВТБ (Беларусь) установил еще один банкомат с расширенным функционалом и технологией замкнутого оборота наличных. Устройство поставлено в головном офисе банка по адресу: Минск, ул. Московская, 14.

Банкомат позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: обмен валют (российские рубли, доллары США и евро), выдача наличных в белорусских рублях, долларах США и российских рублях (по карточкам "МИР" только в белорусских рублях), пополнение карточки наличными (в белорусских и российских рублях, долларах США и евро), переводы с использованием карт банка и всех банков-резидентов (Visa, Mastercard), переводы на карты банков-нерезидентов (ПС МИР), оплата наличными и картой (включает все дерево системы ЕРИП), погашение кредитов, предоставление выписки по карте и изменение PIN-кода. Также устройство позволяет принимать торговую выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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