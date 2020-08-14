Эшелон белорусских танков прибыл в подмосковное Алабино на "Танковый биатлон"

Фото из архива
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эшелон с четырьмя белорусскими танками прибыл по железной дороге в подмосковное Алабино. Здесь пройдет конкурс "Танковый биатлон" во время "Армейских международных игр - 2020", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Белорусская сборная третий год подряд будет выступать на модернизированных Т-72Б3.
Конкурс пройдет с 23 августа по 5 сентября уже в девятый раз. Свое участие в "Танковом биатлоне" подтвердили военные ведомства 16 государств.
В 2018 году белорусские танкисты завоевали бронзу "Танкового биатлона", в 2019 - серебро.-0-