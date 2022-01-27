Эту фразу Лукашенко в России предложили разместить на президентском мерче

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский общественный деятель и публицист Армен Гаспарян в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ предложил разместить на мерче Президента Беларуси цитату о единстве двух стран, сообщает БЕЛТА.

Ведущий программы, руководитель телеканала Марат Марков поинтересовался у своего гостя, какую фразу главы государства можно было бы разместить на президентском мерче.

"Я бы увековечил слова Александра Григорьевича Лукашенко, произнесенные в Москве 9 мая (во время общения с гостями парада на Красной площади по случаю 75-летия Победы. - Прим. БЕЛТА), что он приехал в свою столицу, у нас одна столица, у нас одна Родина", - ответил Армен Гаспарян.

"На Западе как-то странно восприняли эти слова. Хотя Александр Григорьевич сам говорил о том, что "белорус - это русский со знаком качества" и мы все родились и выросли в одной стране. Я бы сделал эти слова символом шагающего вперед и стремительно развивающегося Союзного государства. Потому что пока мы вместе, нам ничего не страшно, мы все одолеем, выстоим и все сумеем сделать", - убежден общественный деятель.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня 2020 года вместе с сыновьями присутствовал в Москве на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В числе высоких зарубежных гостей, которые прибыли на парад, также были президенты Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представители высших органов власти некоторых других государств, послы стран - союзников СССР по антигитлеровской коалиции.

Во время парада гости с трибун выразили благодарность иностранным лидерам, в том числе главе белорусского государства, за то, что они приехали в Москву.

"В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!" - ответил на это Президент Беларуси.

Как сообщалось, недавно председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина заявила, что президентский мерч "Первый" может появиться в продаже в Москве. "Пока мы вроде как остановились на мысли, что есть смысл и целесообразность рассмотреть наше здание посольства в Москве", - сказала глава концерна

Она уверена, что зарубежному покупателю эта продукция будет интересна. "Сегодня есть уже звонки. В том числе от российских коллег. Кто-то индивидуально, кто-то интересуется какими-то даже закупками оптовыми, хотя мы про это не говорим", - отметила Татьяна Лугина.-0-