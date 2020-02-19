19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эвакуация граждан Беларуси украинским самолетом из Китая не планируется, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

"По информации посольства Беларуси в Китае, эвакуация граждан нашей страны украинским самолетом не планируется", - отметила Юлия Бородун.

Самолет, которым будут эвакуированы граждане Украины и иностранных государств из Китая, вылетел сегодня ночью из международного аэропорта Борисполь. Планируется, что борт вернется в Украину утром 20 февраля.

Число жертв нового коронавируса в Китае, по последним данным, составило 2 004 человека, выздоровели более 14,3 тыс., количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 74,1 тыс.-0-