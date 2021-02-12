Эволюция и Конституция вместо революции - Воскресенский рассказал о предложениях КСДС

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" (КСДС) Юрий Воскресенский, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, презентовал несколько пакетов предложений, первый из которых - поддержка эволюционных изменений в рамках закона вместо революции, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Воскресенский напомнил о формировании учреждения "Круглый стол демократических сил" и отметил, что не все изначально примкнувшие к инициативе лидеры оказались готовы поступиться личными амбициями. В организации возникли разногласия. Отдельных представителей "старой оппозиции" и так называемых новых лидеров Юрий Воскресенский назвал радикалами, предателями, анархистами, поскольку они действовали не в интересах своего государства, требовали введения санкций в отношении белорусских предприятий.

Тем не менее, он призвал тех, кто все еще готов к конструктивному диалогу за круглым столом, присоединяться. И выразил уверенность, что можно решить возникшие разногласия мирным путем.

КСДС подготовил целый пакет предложений на рассмотрение делегатов Всебелорусского народного собрания.

"Первый блок предложений: эволюция вместо революции, Конституция вместо революции, - рассказал Юрий Воскресенский. - Мы поддерживаем идею изменения Конституции и других законодательных актов с целью гуманизации, большей включенности граждан в общественные процессы. Тот, кто чувствует, что его голос услышан, кто знает, что может влиять на судьбу государства, кто чувствует свою принадлежность стране, не станет ее разрушать".

В частности, предложено увеличить полномочия парламента и перейти от суперпрезидентской формы власти к парламентской; закрепить конституционный статус ВНС как гаранта преемственности власти в возможный транзитный период; перейти к однопалатному парламенту с пропорционально-мажоритарной избирательной системой; внедрить системы электронного голосования и технологии цифровой демократии; вынести вопрос отмены смертной казни на референдум, а до его проведения ввести мораторий на эту высшую меру наказания. Это лишь основные предложения в данном блоке - КСДС готов продолжить над ними работу в составе конституционной комиссии.

"Второй блок наших предложений - амнистия и примирение, милосердие к тем, кто ошибся. Мы обращаемся к делегатам с просьбой поддержать принятие закона об амнистии, что станет символом политической перезагрузки, обновления политического и правового поля страны, важным и действенным шагом со стороны власти по нормализации общественно-политической обстановки", - продолжил Юрий Воскресенский. И добавил, что это обращение поддержали 54 тыс. граждан, проголосовавших за него в Telegram-канале и подписавших петицию об амнистии.

Также КСДС просит вернуть в систему государственной подписки, печати и распространения газету "Комсомольская правда в Беларуси" и другие издания.

Юрий Воскресенский призвал лидеров оппозиции отказаться от причинения ущерба гражданам и предприятиям, от санкционных списков, возбуждения дел в иностранных юрисдикциях "и прочих попыток дискриминации и дискредитации Беларуси, в том числе с помощью других стран".

"Наша позиция основана на предложениях, которые были присланы в адрес Круглого стола демократических сил. Они прошли экспертную оценку и обсуждения и отражают мнения большой группы людей, заинтересованных в демократических переменах, но выступающих против революционных и насильственных методов", - добавил Юрий Воскресенский.-0-