Европейский форум институтов Конфуция пройдет в Беларуси 9-10 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский форум институтов Конфуция, который пройдет в Беларуси 9-10 сентября, соберет представителей 12 стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного университета.

В форуме примут участие около 50 руководителей и сотрудников институтов Конфуция из Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, России, Румынии, Словакии, Франции и Швеции. "Специалисты обсудят вопросы совершенствования деятельности институтов для активизации работы по реализации инициативы "Пояс и путь" на территории евразийского пространства. Будут рассмотрены действия по созданию эффективных диалоговых площадок для ученых, политиков и предпринимателей, участвующих в этом проекте. Особое внимание уделят образцовым институтам, их значению и роли в развитии классических и специализированных институтов Конфуция", - проинформировали в пресс-службе.

Планируется, что заместитель генерального директора штаб-квартиры институтов Конфуция Чжао Гочэн обозначит на форуме приоритетные направления их работы по реализации инициативы "Пояс и путь", подробно остановится на деятельности образцовых институтов Конфуция. Кроме того, на форуме будет представлен опыт РИКК БГУ. "Директор института Анатолий Тозик расскажет о его перспективах. Одним из важных проектов является реализация долгосрочной программы подготовки школьных учителей китайского языка для белорусских школ. Речь пойдет также о результатах, достигнутых в области преподавания китайского языка, организационно-методической и научно-исследовательской работе", - отметили в пресс-службе БГУ.

Завершится форум итоговым заседанием в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень".-0-