Фарминспекция появится в Беларуси

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появится фарминспекция. Она будет проверять качество белорусских и импортных лекарств. Об этом в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, сообщает БЕЛТА.

"Уже подан проект указа о создании фарминспекции. Это будет специальный надзорный орган. Он будет изымать из аптек, медицинских учреждений лекарственные средства, анонимизировать их, чтобы не понятно было, чье это производство, и направлять в сертифицированную лабораторию, с которой есть договор, для того, чтобы они определили действующее вещество, процент примесей, состав. Производитель будет скрыт", - рассказал руководитель Минздрава. Таким образом, по его словам, планируется анализировать до 20% лекарств, которые есть на отечественном рынке.

Результаты этих исследований будут публиковаться, там будет указано, в каких препаратах было выявлено несоответствие.

По словам Владимира Караника, фарминспекция будет функционировать на отчисления производителей и поставщиков (процент отчислений - 0,3%). "Это не вызовет удорожания лекарств, но создаст независимый институт контроля, который не потребует раздувать штат Министерства здравоохранения, не потребует дополнительного финансирования, но будет дисциплинировать всех игроков фармацевтического рынка", - подчеркнул министр.-0-