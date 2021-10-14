Федор Повный: учебный комплекс для духовно-патриотического факультатива стал бестселлером

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факультатив "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма", внедренный в белорусских школах, скоро продемонстрирует свои плоды в выстраивании духовного стержня подрастающего поколения. Об этом заявил протоиерей, председатель Синоидального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования Федор Повный, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Протоиерей признался, что для него странен тот негативный информационный шум, который возник по поводу факультатива тогда, когда еще не было ни учебной программы, ни методических материалов. И даже предполагает, что у таких нападок была цель, "чтобы мы не растили настоящих патриотов, думающих и анализирующих, духовно развитых".

"Сегодня, когда этот факультатив реально осуществлен, сделан первый шаг, все всё увидели и поняли. Что это, образно говоря, прорыв. Факультет дает нам основания не только заниматься чисто религиозными вопросами, но и духовно и нравственно обогащать человека. Если не будет чистой душа, не будет нравственной основа, мы не можем говорить о патриотизме. Ведь его нельзя привить по методичке, он должен рождаться изнутри", - сказал Федор Повный.

Он обратил внимание, что даже в названии факультативных занятий нет слова "православие". Потому что упор делается на выстраивание духовного стержня человека, формирование духовных императивов. Без них любые знания могут принести не только пользу, но и страшный вред.

"Факультатив уникален. Думаю, плоды его не заставят себя долго ждать", - уверен протоиерей.

Свидетельствует о высоком интересе то, как быстро раскупили тираж учебного комплекса, в который входит сам учебник, методические указания, рабочая тетрадь и словарь на двух языках. "Тираж в 6 тыс. экземпляров уже стал бестселлером. Сегодня уже 60 тыс. экземпляров нужно", - добавил Федор Повный. И действительно, священнослужители, которые проводят факультативные занятия, уже сейчас говорят, что купить учебный комплекс негде, нужен новый тираж.

Сегодня в Храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, проходит финал республиканкой межконфессиональной благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера". Мероприятие собрало около 70 волонтеров движения БРСМ "Доброе сердце" из разных уголков страны. В течение года ребята совместно с конфессиями Беларуси благоустроили 341 святыню - храмы, костелы, родники, памятники и обелиски воинской славы. Добрые дела акции продолжаются. Сегодня волонтеры - курсанты Института пограничной службы благоустраивают территорию многофункционального комплекса Дома милосердия.-0-

Фото Егора Павлющика