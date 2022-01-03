Федоров о программе патриотического воспитания: это значимый шаг в сплочении общества

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа патриотического воспитания населения - значимый шаг в сплочении белорусского общества, заявил заместитель начальника управления информации Министерства обороны Денис Федоров в пресс-центре БЕЛТА во время круглого стола "Программа патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы".

"Программа патриотического воспитания населения - значимый шаг в сплочении белорусского общества на фундаменте патриотических ценностей, а значит, и укрепление национальной безопасности. Стоит отметить, что инициатива необходимости разработки единой программы патриотического воспитания исходила именно от Вооруженных Сил, которые участвуют в патриотическом воспитании допризывной молодежи, а также являются, по сути, школой патриотизма для военнослужащих. Ведь служба в армии оказывает мощное позитивное влияние на патриотическое сознание юношей и в целом на систему ценностных ориентаций, существенно повышает значимость таких ценностей, как Отечество и причастность к делу его защиты, трансформируя мировоззрение молодых людей", - сказал Денис Федоров.

Во время круглого стола

Вместе с тем замначальника управления подчеркнул, что в армию парни приходят в возрасте 18 лет с уже сформированными определенными взглядами, установками, системой ценностей. "И приходит лишь пятая часть молодых людей призывного возраста. Да и ограничивать патриотическое воспитание категорией "молодежь" явно недопустимо. Ведь формироваться патриотические качества должны с раннего детства и не только семьей, но и всеми без исключения социальными институтами - школой, колледжем, вузом, армией, государственными органами, общественными и иными организациями страны. А укрепляться патриотическое сознание должно на протяжении всей жизни", - отметил он.

Денис Федоров добавил, что в Беларуси в вопросах патриотического воспитания граждан делается очень много. "Проводится широкий комплекс мероприятий. В эту деятельность включены различные структуры и институты социализации. В целом, как показали события этого и прошлого года, у нас много патриотически настроенных граждан, - констатировал он. - Однако наши усилия носили разрозненный и нескоординированный характер. Утвержденная программа патриотического воспитания позволяет сфокусировать все наши усилия и скоординировать действия исполнителей через четкий механизм реализации программы под руководством постоянно действующего коллегиального совещательного органа - Республиканского межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию населения. То есть мы создали систему непрерывного патриотического воспитания населения".-0-

Фото Павла Орловского