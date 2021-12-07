Фестиваль для абитуриентов "Моя дорога в БГУ" пройдет онлайн 11 декабря

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль для абитуриентов "Моя дорога в БГУ - 2021" пройдет 11 декабря в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском государственном университете.

Мероприятие проводится для знакомства старшеклассников с обучением, структурой, системой студенческого самоуправления БГУ. К участию приглашаются учащиеся школ, гимназий, лицеев, колледжей и все желающие учиться в ведущем вузе страны.

Программа фестиваля предусматривает презентацию учебной, научной, культурной, общественной и международной деятельности университета. В качестве спикеров выступят лидеры студенческих организаций и представители разных факультетов. Абитуриенты также смогут задать интересующие их вопросы.

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо до 11 декабря зарегистрироваться по ссылке. После регистрации на адрес электронной почты участника вышлют ссылку трансляции.

Организаторами онлайн-форума выступают Центр профориентации, студенческого администрирования и трудоустройства, Студенческий совет по качеству образования и Студенческая кураторская служба БГУ.-0-