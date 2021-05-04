Фестиваль "Медиация будущего" стартует 5 мая

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Медиация будущего", который является площадкой для обмена опытом по работе школьных служб медиации, стартует 5 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

В первый день фестиваля запланирован круглый стол "Восстановительное правосудие через призму восстановительной медиации". Международная молодежная научно-практическая конференция "Современные суждения о развитии медиации как междисциплинарного института и правообразующего подхода: опыт и перспективы" пройдет 6 мая.

Во время круглого стола 7 мая участники обсудят концепцию развития служб медиации в сфере образования. Также внимание будет уделено подготовке специалистов в регионах страны.

Для юных медиаторов 12-13 мая предусмотрен комплекс мероприятий в образовательном центре "Лидер". Они смогут, в частности, закрепить навыки медиации.

Закроется фестиваль 14 мая. Юные медиаторы смогут обсудить наработанную практику, поговорить о планах на будущее с представителями госорганов и организаций.

Кроме того, во время фестиваля планируется подписать два соглашения: о сотрудничестве Союза юристов с юрфаком БГУ и центра "Медиация и право" с юридическим колледжем БГУ.

Фестиваль школьников и студентов "Медиация будущего" проводится в Беларуси с 2018 года. Его организатор - центр "Медиация и право".

Центр "Медиация и право", учредителем которого является Союз юристов, с 2015 года реализует проект по развитию школьной медиации в Беларуси. По результатам специальных программ уже в 58 учреждениях образования республики созданы "Школьные службы примирения". Проект пропагандирует ценности конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. Он предполагает обучение участников школьного сообщества альтернативным способам урегулирования конфликтов, восстановительной коммуникации.-0-