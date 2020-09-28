Финальный этап проекта для молодых предпринимателей пройдет 29 сентября в Минске

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап республиканского молодежного инновационного проекта "Стартап-тур. Интенсив для молодых предпринимателей" пройдет 29 сентября в Молодежном бизнес-инкубаторе в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.

Заявки на участие в проекте подали 170 молодых людей из разных уголков Беларуси. В их числе - участники республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси", молодые предприниматели, разработчики, учащиеся и студенты учреждений образования.

Во время проекта организаторы познакомили молодых предпринимателей и инноваторов с разбором кейсов от экспертов из бизнес-областей, IT-сферы, научно-академической общественности, руководителей стартап-команд, прошли онлайн-вебинары на темы: "Введение в стартап-тур. Марафон бизнес-идей", "Финансовое планирование - залог успеха", "Что такое lean-подход в разработке стартапа и почему он важен", "Продвижение и упаковка бизнеса".

"Заключительным этапом проекта станет workshop с Дарьей Купиной - руководителем отдела развития бизнеса в Группе компаний "BelHard", co-founder стартап-лаборатории (опыт работы продакт-менеджером в стартапах с 2014 года). Благодаря мероприятию участники узнают, как запустить свой проект, привлечь пользователей и получить первые продажи", - рассказала Наталья Столпинская.

Организатором проекта выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства экономики и Министерства образования.-0-