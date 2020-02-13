Финансовая милиция в 2019 году выявила свыше 650 преступлений

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля выявил 658 преступлений за 2019 год. Об этом журналистам сообщил председатель КГК Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Значительный вклад в экономическую безопасность страны внес Департамент финансовых расследований. Сотрудниками ДФР в 2019 году возбуждено 658 уголовных дел, в том числе 195 коррупционной направленности, 63 преступления были связаны с необоснованным посредничеством, 13 - с легализацией преступных доходов", - сказал Леонид Анфимов.

Более того, благодаря информации Департамента финансового мониторинга в 2019 году удалось выявить еще 554 преступления. Наложено Br35,6 млн финансовых санкций, в бюджет взыскано почти Br63 млн.

К слову, Департамент финансового мониторинга в минувшем году развернул масштабную международную деятельность. Он организовал прохождение Беларусью международной оценки национальной антиотмывочной системы. Речь о системе противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

"В конце 2019 года страна защитила свою антиотмывочную систему, получила высокие оценки на пленарном заседании ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. - Прим. БЕЛТА) и получила одобрение ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. - Прим. БЕЛТА). Если коротко, то Беларусь выпала из поля зрения международных финансовых организаций и ушла из зоны риска попадания в серый список ФАТФ, что блокировало бы многие наши инвестиционные проекты, контрагентские соглашения с субъектами хозяйствования за рубежом и нанесло бы значительный урон экономике страны. Это очень большое достижение финансовой разведки и КГК", - уточнил Леонид Анфимов.

В продолжение темы международного сотрудничества он добавил, что также у КГК сложились хорошие отношения со Счетной палатой России, вместе они провели ряд совместных мероприятий по исполнению и формированию бюджета Союзного государства. В рамках ЕАЭС с высшими органами аудита пяти государств-участников организовывали масштабные мероприятия по контролю за зачислением и распределением ввозных таможенных пошлин.

Важные международные проекты будут реализованы и в 2020 году. Минск в апреле принимает международный симпозиум по повышению и определению роли высших органов аудита в устойчивом национальном развитии. В это же время на минской площадке пройдет первое заседание рабочей группы Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) по Целям устойчивого развития. Мероприятия такого масштаба в сфере контрольной деятельности впервые пройдут в Беларуси. Координатором и организатором форумов выступает КГК.-0-

Фото Максима Гучека