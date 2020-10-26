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26 октября 2020, 17:41

Фирменная аудитория МТЗ открылась в Новосибирском аграрном университете

Фото МТЗ
Фото МТЗ

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фирменная аудитория Минского тракторного завода открыта на базе Новосибирского государственного аграрного университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

Главная цель проекта - обучение студентов, сотрудников дилерских центров МТЗ и специалистов агропромышленного комплекса Новосибирской области.

Общая площадь учебного класса составляет около 400 кв.м, он размещается на двух этажах. Для эксплуатационных испытаний Минский тракторный завод предоставил университету трактор BELARUS-3022ДЦ.1 в штатной комплектации. Аудитория располагает ремзоной с учебными стендами, мастерской для починки двигателей и ходовой части, шиномонтажным помещением, складом для хранения оборудования и запасных частей, учебным классом, методическим кабинетом.

Фото МТЗ
Фото МТЗ

"Сегодня наша принципиальная позиция - участвовать в обучающем процессе. Задача - вместе с учебным заведением готовить настоящих профессионалов, а без материально-технической базы делать это невозможно. Открытие учебного класса - это совместный шаг вперед, благодаря которому выпускники вуза будут знать, как правильно использовать сложные технические изделия", - отметил генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк. По его словам, открытие фирменной аудитории - это только начало. Предприятие и впредь планирует помогать вузу. "В результате совместными усилиями мы получим технику, которая реально нужна потребителю", - убежден он.

В свою очередь ректор Новосибирского государственного аграрного университета Евгений Рудой отметил, что сейчас в вузе обучаются около 1 тыс. студентов на очной форме и примерно столько же на заочной. "В фирменной аудитории МТЗ наши студенты будут проводить занятия, знакомиться с современной техникой, формировать компетенции по мировым стандартам. Мы благодарны Минскому тракторному заводу, компании мирового уровня, что она делится своими знаниями и технологиями. Уверен, что теперь уровень подготовки кадров будет на порядок выше. Технологии меняются, уходят вперед, поэтому и компетенции наших учащихся должны за ними поспевать", - сказал он.

На открытии учебного класса присутствовал российский сенатор Александр Карелин. "Важно, что Минский тракторный завод - производитель самого массового трактора в мире - обратил взор на старейший вуз нашего областного центра. В Новосибирске очень деятельный, инициативный, выходящий за рамки рыночных определений торговый дом, который выступает в роли популяризатора замечательной техники из Беларуси, - констатировал он. - Уровень и серьезность вложений говорят, что эта технология обучения и сервиса будет сохранять свои конкурентные преимущества ближайшие несколько лет. Мы пока говорим только об аграрном секторе, но учитывая, что BELARUS - самый массовый трактор, его применение безгранично, особенно в наши многоснежные зимы. Поэтому скоро сюда придут и муниципальные службы и будут просить университет о возможности получить профессиональные навыки".

Минский тракторный завод и Новосибирский государственный аграрный университет также заключили соглашение о прохождении производственной практики студентами вуза и проведении семинаров для преподавателей на базе учебного центра МТЗ.

В декабре 2019 года Виталий Вовк и губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписали меморандум об углублении сотрудничества между белорусскими машиностроителями и сибирскими аграриями и открыли первый за Уралом фирменный торгово-сервисный центр МТЗ.-0-

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